Un album molto atteso, carico di aspettative e di paure di restare delusi: questo è il nuovo lavoro di Hetfield e i suoi, che hanno sbaragliato gli scettici con una bella raccolta di brani godibili, diretti e freschi, come i migliori Metallica sanno essere. Abbiamo ascoltato per voi “Hardwired… To Self Destruct” e lo abbiamo decisamente apprezzato:

È un ritorno atteso e sospirato quello dei Metallica (son passati otto anni da “Death Magnetic” - e “Lulu” con il compianto Lou Reed non è certo servito ad alleviare la pena). Come accade per tutti i dischi partoriti in tempi lunghi, c’era chi temeva che la montagna potesse partorire il classico topolino… ma siamo lieti di confermare che non è andata così: il gigante si è preso il suo tempo, ma ha fatto un bel lavoro. Anzi, ha gettato le basi per quella che – anche se è prematuro affermarlo – potrebbe essere una seconda giovinezza per Hetfield & co. In poche parole: “Hardwired… To Self Destruct” è davvero il lavoro più solido, convincente e soddisfacente che i Metallica sfornano dagli ormai lontani tempi del loro omonimo disco (alias “Black Album”).