Con un giorno di anticipo rispetto all'uscita del nuovo album in studio del cantautore di Correggio, ha fatto il suo debutto in rete nella giornata di oggi il videoclip ufficiale del nuovo singolo "Made in Italy". Nella clip, anticipata qualche giorno fa da un lyric video, Ligabue arriva in un luogo che ricorda una stazione ferroviaria. Si sofferma davanti ad un poster di un viaggio in un parco divertimenti chiamato "Made in Italy Park": dietro il cantautore arriva un treno, e lui ci sale su.



A quel punto il treno si trasforma in un trenino animato e varca l’ingresso di questo curioso "Made in Italy Park": passa tra le città che Ligabue canta nella canzone (Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo) rappresentate sotto forma di giostre e attrazioni. Roma è un autoscontro, Napoli un carosello di tazze da caffè rotanti, Bologna un piccolo teatrino, e così via.



Il treno, a sua volta, viaggia sui binari di una montagna russa. Dal mondo colorato e animato esterno salgono sul treno due sposi. Dopo un lungo giro durato tutta la notte e dopo aver toccato il mare, la montagna e anche lo spazio, Ligabue decide di scendere e di vivere in quel mondo: si lancia dal treno, si trasforma in plastilina, cade nella sua auto se ne va guidando sorridente.



Il video è stato ideato e diretto da Paolo De Francesco, che lo ha scritto con Era Ora e Ivana Gloria. L'animazione e la regia delle riprese stop motion del video sono firmate Era Ora e Ivana Gloria mentre le riprese live e il montaggio sono stati affidati a Raffaele Parma (direttore di produzione) e Gigi Tufano.