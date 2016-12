I Metallica hanno pubblicato altri quattro nuovi video tra quelli girati per le canzoni del nuovo album "Hardwired... To self-destruct", in uscita domani, venerdì 18 novembre. Dopo quelli di "Dream no more", "Confusion", "Manunkind" e "Now that we're dead", nelle ultime ore i metal rocker statunitensi hanno postato su YouTube anche i video di "Am I savage", "Halo of fire", "Murder one" (pezzo dedicato a Lemmy, compianto frontman dei Motörhead) e "Spit out the bone". I videoclip di "Am I savage" e "Halo of fire" sono stati diretti da Herring & Herring, quello di "Murder one" è firmato Robert Valley, mentre Phil Mucci ha diretto la clip di "Spit out the bone". Potete vedere le clip di seguito:







Nelle prossime ore la band dovrebbe pubblicare in rete anche il videoclip di "Lords of summer".