Continua, al ritmo di uno ogni due ore, lo stillicidio di video relativi ai brani contenuti nel nuovo e imminente album dei Metallica - "Hardwired... To Self Destruct". Entro il 17 novembre la band statunitense, infatti, condividerà i 10 clip non ancora mostrati e relativi ad altrettante canzoni dell'album (due sono già stati svelati in precedenza). La serie terminerà al mezzogiorno italiano del 17 novembre.

Ora è il turno di "ManUNkind", diretto da Jonas Åkerlund - batterista dei seminali Bathory fra il 1983 e 1984, poi divenuto filmmaker di successo con cllaborazioni con Rolling Stones, Beyoncé, Madonna e Maroon 5 - che già ha lavorato con Hetfield & co. per i video di "Turn The Page" e "Whiskey In The Jar":

Questa la tabella di marcia delle prossime pubblicazioni (il fuso orario EST è di sei ore indietro rispetto all'Italia):

Mercoledì 16 novembre

"Now That We're Dead" (regista: Herring & Herring) -- 6 p.m. EST

"Here Comes Revenge" (regista: Jessica Cope) -- 8 p.m. EST

"Am I Savage" (regista: Herring & Herring) -- 10 p.m. EST

Giovedì, 17 novembre