Buona azione di Ed Sheeran che porta conforto, nel sud est dell’Inghilterra, con uno spettacolo in ospedale per una bambina di nove anni. A Melody Driscoll, questo il nome della bimba, è stata diagnosticata alla nascita la sindrome di Rett, una rara malattia neurologica. Non è in grado di camminare e di parlare e ha passato l’80% della sua vita in ospedale dove ha subito oltre quaranta operazioni. La sua aspettativa di vita era di pochissimi anni, ma a dicembre Melody compie dieci anni e sua mamma parla di un vero miracolo. Il cantautore con l’ukulele ha suonato per Melody la sua “Photograph”.



La mamma di Melody ha scritto una sentita nota di ringraziamento per Sheeran: "Voglio ringraziarti personalmente per aver reso possibile il sogno della mia principessa. Si innamorò di te ascoltando “Thinking out loud” in televisione. La sua reazione dice tutto. Sedeva lì raggiante davanti a te in tv e ha avuto occhi solo per te. Ogni volta che passavi in televisione aveva sempre la stessa reazione. Non ha mai avuto una reazione del genere per qualcuno trasmesso in tv quindi sapevo che era qualcosa di speciale per lei." La mamma di Melody conclude il suo messaggio scrivendo: "Non potrò mai ringraziarti abbastanza, ma spero che questa lettera ti dimostri quello che ha significato per noi."