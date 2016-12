Il frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong ha partecipato a un ‘domanda e risposta’ a Londra e, come riporta il Daily Star, a proposito dei tempi in cui viviamo, ha detto: “I social media possono essere un luogo molto infelice. Ai nostri spettacoli vedo molta gente che alza i cellulari. Puoi guardare uno schermo a casa, puoi guardare il computer o il telefono ovunque. Puoi fare una foto, ma cerchiamo di mantenere un contatto con gli occhi, siamo nel mezzo di una esperienza umana che non è possibile da catturare per un telefono cellulare. Perché devi ascoltare la tua canzone preferita in questo modo (tiene il braccio alzato) quando la puoi sentire davanti a te? Penso che un po’ di contatto umano sia meglio."



Ha poi parlato anche della elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti: “Nessuno pensava che Trump avrebbe vinto. Si stanno già iniziando a fare manifestazioni. Per esempio ci sono state 100.000 persone a New York e altre ce ne saranno. Mi auguro che si continui così. Penso che un sacco di gente stia soffrendo, è come se ci fosse stata una morte in famiglia. Questo è quello che sta succedendo. E’ davvero difficile ridere mentre hai paura, questo è quello che dicono i comici, la maggior parte delle persone ha paura."