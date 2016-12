Ritorna sabato 19 e domenica 20 novembre la 29ma edizione del Gran Galà dell’Alta Fedeltà (per la quarta volta a Milano) sabato 19 (dalle 9.30 alle 19)

e domenica 20 novembre (dalle 9.30 alle 18.00) al NH Fiera Hotel Rho Milano, a Rho: ingresso gratuito.

La manifestazione, nata dalla passione e dall’entusiasmo di Giulio Cesare Ricci, patron della prestigiosa etichetta foné, è dedicata al suono e alla sua riproducibilità tecnica allo stato dell'arte.

Il pubblico potrà avere accesso alle ultime generazioni di impianti stereo, giradischi, cuffie, sistemi di musica liquida in alta risoluzione, accessori, supporti audio, home theatre, video proiezioni; e potrà anche portare i propri dischi favoriti da ascoltare con i migliori impianti del mondo nelle sale del Gran Galà. Il Gran Galà dell’Alta Fedeltà propone sale d’ascolto e spazi con esposizione statica (e vendita) di dischi e accessori hi-fi.

Il Gran Galà di Milano del 19 e il 20 novembre farà risuonare in esclusiva nelle sue sale i Master analogici che Giulio Cesare Ricci ha registrato per realizzare Vasco Rossi High Quality Remastered, i 5 album storici di Vasco come non si sono mai sentiti. Sempre a Vasco sarà dedicata una sala video dove sarà possibile vedere filmati storici del Komandante con l’ausilio di un impianto Epson ad altissima risoluzione, per completare così l’esperienza non solo sonora ma anche visiva.

In questa occasione Giulio Cesare Ricci presenterà anche 16 album novità foné (classica e jazz) che ha realizzato per il Gran Galà dell’Alta Fedeltà milanese e sabato 19 ospiterà Petra Magoni/Musica Nuda: insieme a lei il pubblico potrà ascoltare eccezionalmente il Master Originale dell'ultimo album "Little Wonder" con il registratore a nastro Ampex ATR 102 velocità 76 cm/sec 1/2" 2 tracce e potrà interagire con lei.