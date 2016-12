Gli Elii sono entusiasti come bambini la mattina di Natale nello scartare per la prima volta davanti alla nostra telecamera "Odorosi", il nuovo cofanetto che la band milanese sta immettendo sui mercati in questi giorni - in due versioni, "Pour bel homme" e "Pour bel femme": il box set cammuffato da fragranza deluxe include, oltre alla versione originale dell'ultimo album in studio, "Figgatta de Blanc", anche tutti i brani a tema natalizio registrati nel corso della carriera, da "Presepe imminente" a "Christmas With The Yours", più gli inediti - sempre "festivi" - "Natalino pacchetti" e le cover "All I Want for Christmas Is You" ("Manifestazione di vicinanza e solidarità alla recente rottura di Mariah Carey con il fidanzato", scherza Mangoni, che sfoggia nella lettura dei titoli un inglese non esattamente oxfordiano), "I'll Be Home for Christmas", "Happy Xmas (War Is Over)" e "Christmas With The Yours" (quest'ultima una sorta di auto-rilettura) con alla voce principale l'Architetto Mangoni.

Quasi in contemporanea con il box set verrà distribuito presso il pubblico il film documentario "Ritmo sbilenco", cronaca in video dell'ultimo periodo della band guidata da Stefano Belisari: "E' un film su di noi", rivendica con divertito orgoglio il gruppo, "Avremmo voluto chiamarlo 'Cazzi nostri', ma il titolo non sarebbe stato ben accolto dalla grande distribuzione. Anche 'Cacchi nostri', titolo che tra l'altro piaceva molto alle nostre mamme, è stato cassato".

In marzo gli Elii partiranno alla volta di un tour europeo, che li porterà, tra le altre città, a Budapest, Berlino, Amsterdam, Parigi e Londra, dove si esibiranno presso il prestigioso Shepherd's Bush Empire: "Ritorneremo sul luogo del delitto dopo la trionfale data del 1992", scherzano loro, "Quando suonammo davanti a una decina di persone in sala. Ricordo uno spettatore che entrò con una birra in mano, ci guardò suonare per circa quaranta secondi e poi se ne andò", racconta Rocco Tanica: "L'obbiettivo del prossimo tour degli Elio e le Storie Tese sarà portare tutto il pubblico a fare come lui".

Archiviata l'ultima fatica in studio e la branca internazionale del "Piccoli energumeni tour", cosa bisognerà aspettarsi dalla band di "Tapparella"? "Un grande chissà", risponde solenne Elio: "Dopo un periodo di meritato riposo, tutto può succedere. Probabilmente un Forum di Assago a maggio...".