Il 13 gennaio esce l’album “Piano portraits” di Rick Wakeman. A proposito del disco il tastierista dice: "Ho desiderato fare un album di pianoforte per anni e ho passato del tempo a guardare di tutto, dai pezzi classici a brani che ho suonato in passato come “Morning has broken” e “Life on Mars”. Più altri brani che ho pensato avrebbero funzionato molto bene come “Stairway to Heaven” e classici come “Clair de Lune”. Quasi tutti i brani mi ricordano qualcosa."



“Piano portraits” è stato registrato al The Old Granary nel South Norfolk. Il disco è composto da 15 brani partendo da “Life on Mars” di David Bowie – canzone per la quale Wakeman registrò le parti originali di pianoforte - e “Space Oddity”, a cui ha contribuito con il mellotron, passando attraverso Beatles, Yes e Led Zeppelin. Oltre a pezzi classici composti da Debussy e Tchaikovsky.



Tracklist:



1. Help

2. Stairway to Heaven

3. Life on Mars

4. I’m Not In Love

5. Wondrous Stories

6. Berceuse

7. Amazing Grace

8. Swan Lake

9. Morning Has Broken

10. Summertime

11. Space Oddity

12. Dance of the Damselflies

13. Clair de Lune

14. Vow To Thee My Country

15. Eleanor Rigby