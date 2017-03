Dopo 18 anni di liti e inattività tornano A Tribe Called Quest, collettivo newyorkese della old school hip-hop, che insieme ai De La Soul e i Jungle Brothers rappresentarono la parte più ironica, raffinata e intellettuale della scena rap. Gli ATCQ sono sempre stati un passo avanti rispetto a tutti, ed è per questo che “We Got It From Here… Thank You 4 Your Service” pur continuando il loro discorso musicale resta sempre molto fresco e attuale.

Durante la registrazione è scomparso il rapper Phife Dawg, co-leader del gruppo insieme a Q-Tip: così se in molte tracce si sente ancora il suo rap, in altre si rimpiange la sua scomparsa.

Il disco raccoglie molte collaborazioni dei migliori rapper in circolazione (da Kanye West a Kendrick Lamar) ma nessuno compare come featuring, a rimarcare il grande rispetto per questi maestri dell'hip-hop.

Probabilmente questo sarà davvero l'ultimo lavoro marchiato A Tribe Called Quest considerando l'ultima scomparsa, ma è senza dubbio una grande uscita di scena di una band che pur rimanendo fedele a se stessa ha realizzato un disco senza tracce di nostalgia, ma calato nella contemporaneità dell'hip-hop odierno.

