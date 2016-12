Il frontman degli U2 è stato inserito nella rosa delle "Donne dell'anno" che la rivista Glamour ha deciso di premiare per questo 2016, al fianco di - tra le altre - Gwen Stefani, Christine Lagarde e Miuccia Prada. La presenza di Bono nella rosa è stato il primo caso di inserimento di un uomo nella novero della rivista, che raccoglie personaggi che hanno ottenuto meriti nella lotta per la parità di genere nel mondo. Il cantante ci è finito perché la redazione ha voluto premiare la sua campagna "Poverty is sexist". Lo scorso lunedì, 14 novembre, Bono si è presentato alla cerimonia di consegna dei premi, ospitata in quel di Los Angeles, dove ha ricevuto il suo riconoscimento. Ecco cosa ha detto il frontman della band di "With or without you" sul palco, accettando il premio:

"So quanto è ridicolo per me essere qui su questo palco ad accettare questo premio. Se non lo sapessi, ci sarebbe internet a ricordarmelo. Non c'è un posto, sulla faccia della Terra, in cui le donne hanno le stesse opportunità degli uomini. Il sessismo è imbarazzante in una rock'n'roll band. Ma in certi posti è un killer".



Potete vedere il video del discorso di Bono cliccando qui, a partire dal minuto 1.27.00.