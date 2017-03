Liede, vero nome Francesco Roccati, è un cantautore ventisettenne torinese. Nel 2015 trova bozze di testi in lingua italiana scritti durante gli anni precedenti, periodo in cui milita in una band indie-rock d’ispirazione inglese. Messa in archivio la band, Roccati si dedica al nuovo progetto solista, progetto che vede effettivamente la luce nel 2016 con l’album “Stare bravi”, nove pezzi gradevolissimi dal sapore indie pop, pubblicati su Costello’s Records.

Ultimamente mi sto imbattendo in una serie di dischi che, se da una parte condividono tutti la stessa radice musicale (sound), dall’altra trovano un modo sempre diverso per brillare di luce propria. Fanno parte di questa categoria i vari Carnesi, Ex-Otago, Canova, Thegiornalisti e, dulcis in fundo, Liede...

