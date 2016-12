Sono trascorsi ben venticinque anni dall'uscita del vero e proprio ultimo album della rock band di "Bohemian Rhapsody", "Innuendo": il disco raggiunse il mercato nel febbraio del 1991, nove mesi prima della morte di Mercury, che fece in tempo a registrare insieme ai suoi compagni di band le canzoni, prima di scomparire nel novembre dello stesso anno.



Certo, dopo "Innuendo" arrivò "Made in heaven", ma le sue lavorazioni non videro i quattro membri della band lavorare assieme in studio di registrazione: Freddie era morto già da quattro anni e Brian May e compagni si limitarono a costruire canzoni intorno alle registrazioni vocali lasciate dal cantante.



A quanto pare, a distanza di venticinque anni dall'uscita di "Innuendo" ai musicisti che fanno ancora parte della formazione del gruppo (e dunque il chitarrista Brian May e il percussionista Roger Taylor - John Deacon ha lasciato nel 1997) non dispiacerebbe consegnare al mercato un nuovo disco. Non dispiacerebbe in particolar modo al percussionista Roger Taylor, che in un'intervista concessa a Planet Rock ha fatto sapere di voler tenere in considerazione l'ipotesi di un'eventuale ritorno in studio dei Queen per lavorare a nuove canzoni. Ecco cosa ha detto Taylor:

"Se faremo qualcosa in futuro, spero che sarà qualcosa di nuovo. Non so quanto nuovo potrebbe suonare, ma penso che Brian potrebbe saltare fuori con un una o due canzoni adatte".



Nel corso degli ultimi quattro anni, i Queen hanno girato il mondo con una serie di nuovi concerti: sul palco, con Brian May e Roger Taylor, sono saliti il bassista Neil Fairclough (a sostituire Deacon) e Adam Lambert, quest'ultimo in qualità di cantante. Qualora i Queen dovessero tornare in studio di registrazione, punterebbero su Lambert come cantante? Roger Taylor risponde:

"Ci piace suonare con Adam Lambert, che è un cantante incredibile e un ragazzo adorabile".