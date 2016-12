Negli scorsi mesi, quando Donald Trump andava in giro per gli Stati Uniti con i suoi comizi per incontrare i loro sostenitori in vista delle elezioni presidenziali e faceva ascoltare al pubblico canzoni di big della musica pop e rock internazionale, Mick Jagger e soci furono tra coloro che diffidarono il magnate per l'utilizzo dei loro brani. A Trump, della diffida dei Rolling Stones, non è importato molto: tant'è vero che anche al termine del suo primo discorso da neo-Presidente degli Stati Uniti d'America, nella notte tra l'8 e il 9 novembre scorso, il tycoon ha fatto ascoltare al pubblico "You can't always get what you want". "Forse mi chiederanno di cantarla al discorso inaugurale", ha detto Mick Jagger a tal proposito.



Ma gli Stones cosa pensano esattamente del nuovo presidente degli Stati Uniti? A raccogliere le impressioni di Mick Jagger e compagni su Trump ci ha pensato l'agenzia di stampa americana Associated Press. Il percussionista Charlie Watts ha detto di Trump:

"Non penso che sarà così estremista come appariva all'inizio. Penso che molto di quello che ha detto, all'atto pratico, sarà più temperato: se così non fosse, i prossimi quattro anni sarebbero un sanguinoso viaggio infernale".

Il chitarrista Ronnie Wood, invece, ha detto che i risultati sono stati sconvolgenti:

"Ci saranno alcuni cambiamenti. Si spera positivi".



Keith Richards è stato l'unico membro della band ad astenersi dal commentare, mentre Mick Jagger ha detto: