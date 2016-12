E’ morto all’età di 72 anni David Mancuso, DJ e pioniere della ‘dance culture’ newyorchese. Ne ha dato notizia Craig Shifty, proprietario della Kid Recordings, usando il suo profilo Facebook: "Ci mancherà molto, ma, per fortuna, ha lasciato al mondo una eredità duratura che continua ad ispirare ed influenzare innumerevoli generazioni di clubbers e amanti della musica”. Le cause della morte non sono ancora note.



Mancuso fondò il Loft che è considerato il primo dance underground party di New York, differenziandosi dagli altri club degli anni settanta. A differenza dei club commerciali che esistevano per realizzare profitto, David Mancuso, in particolare con il suo Love Saves the Day, offriva uno spazio, molto spesso a persone della comunità LGBTQ, per celebrare la vita notturna senza interferenze della polizia.



Diceva Mancuso nel 2013: "Per me l’idea che sta alla base del Loft è il progresso sociale. Quanto progresso sociale ci può essere quando sei in una situazione che è repressiva? Non si ottiene molto progresso sociale in una discoteca. A New York hanno cambiato la legge per l'ingresso nel club, portandola dai 18 ai 21 anni. Dove può andare a ballare il gruppo di persone di questa età? Da me, puoi avere qualsiasi età, puoi essere un bevitore oppure essere astemio, essere un fumatore o un non-fumatore. E’ quello il posto dove mi piace stare."



Mancuso è stato inserito nella Dance Music Hall of Fame nel 2005 per il suo contributo alla ‘club culture’ e perchè figura formativa per i DJ e la musica da ballo. Oltre a creare uno spazio positivo e sicuro per i suoi frequentatori, il Loft era famoso per gli alti standard del suono, avendo un sistema hi-fi eccezionale che migliorava l'esperienza musicale.





“@Mixmag: RIP to a true pioneer, David Mancuso 😿- so many icons & originators we lost this year..#LoveSavesTheDay pic.twitter.com/lQfVY2H1Vf” — Roger Sanchez (@djrogersanchez) November 15, 2016