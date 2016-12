I Modà hanno appena iniziato il loro tour nei palasport - partito lo scorso 9 novembre - ma già annunciano un supplemento di date, che si aggiungono a quelle già definite. Si tratta di una serie di sei concerti a partire dal 3 marzo 2017.

I biglietti per le date di marzo sono disponibili da martedì 15 novembre alle ore 16:00 in prevendita esclusiva per il fan club. Mercoledì 16 novembre, alle 16:00, apre la vendita generale su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Questo, quindi, il tour della band di Kekko, con l'aggiunta dei nuovi concerti:

2016

09/11 Roma @ Palalottomatica (sold out)

11/11 Roma @ Palalottomatica (sold out)

12/11 Roma @ Palalottomatica

18/11 Padova @ Kioene Arena (ex Palafabris)

19/11 Padova @ Kioene Arena (ex Palafabris)

22/11 Castel Morrone (Caserta) @ Palamaggiò

23/11 Eboli (Salerno) @ PalaSele

26/11 Acireale @ Pal'Art Hotel (sold out)

27/11 Acireale @ Pal'Art Hotel (sold out)

30/11 Bari @ Pala Florio (sold out)

02/12 Firenze @ Nelson Mandela Forum

03/12 Firenze @ Nelson Mandela Forum

06/12 Casalecchio di Reno (Bologna) @ Unipol Arena

07/12 Torino @ Pala Alpitour

2017 - Nuove date

03/03 Livorno @ Modigliani Forum

06/03 Assago (MI) @ Mediolanum Forum

07/03 Assago (MI) @ Mediolanum Forum

14/03 Conegliano (TV) @ Zoppas Arena

16/03 Pesaro @ Adriatic Arena

18/03 Torino @ Pala Alpitour