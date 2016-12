E' al nastro di partenza - prima puntata martedì 15 novembre in prima serata (ore 21:10) su RaiDue - "Stasera CasaMika", il programma televisivo condotto e "monopolizzato" da Mika: in pratica il "one man-show" del cantautore e showman libanese naturalizzato britannico.

La trasmissione è girata negli studi milanesi di Via Mecenate: qui è stata allestita la "casa" dove Mika vive (ovviamente si tratta di una finzione) con Sarah Felberbaum e la vicina Virginia Raffaele; nell'abitazione riceve ospiti provenienti del mondo dello spettacolo - nomi come Sting, Francesco Renga (loro sono gli ospiti della prima puntata), Monica Bellucci, Renzo Arbore, Malika Ayane, LP, Benji e Fede... la musica, dunque, sarà un elemento principale del mix. Inoltre in studio è presente una big band di 16 elementi diretta da Valeriano Chiaravalle.

"Stasera CasaMika" è quindi un vero e proprio varietà, che si ispira alla grande tradizione di questo genere televisivo degli anni '50-'70 e miscela sapientemente musica, ospiti, sketch e performance; non mancano anche brevi scorribande all'esterno, come alcune sequenze in cui Mika gira a visigtare alcune città d'Italia a bordo di un taxi.

Il programma è prodotto da Ballandi, ed è firmato da Ivan Cotroneo, Tiziana Martinengo e Giulio Mazzoleni, per la regia di Fabio Calvi.