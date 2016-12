I Metallica, il prossimo 18 novembre, in concomitanza con la pubblicazione del nuovo album "Hardwired...To Self Destruct", terranno un concerto-evento a Londra, dove si esibiranno presso la House of Vans e presenteranno il nuovo lavoro in studio - di fronte a un pubblico ristretto e selezionato, che per assistere al live dovrà anche fare una donazione di 20 sterline a testa che verranno devolute in beneficenza all'associazione The Railway Children, che si occupa di assistere i bambini che vivono da soli nelle strade di Inghilterra, India e Africa dell'est.

Sarà però possibile, per gli altri fan di Hetfield e compari, vedere il concerto speciale grazie a una diretta streaming online su Metallica.com e YouTube. Il live inizierà alle ore 21:00 del 18 novembre, che per via del fuso orario per noi italiani saranno le 22:00. Inoltre lo show sarà disponibile per qualche giorno, on demand, in seguito.

I Metallica hanno spiegato: