Come riportato da Rockol i Kraftwerk, pionieri dell'elettronica made in Germany, si sono scontrati con un divieto imposto dalle autorità di Buenos Aires (la capitale dell'Argentina) nei confronti di concerti di musica elettronica.

Da aprile del 2016, infatti, nella città sono proibiti tutti i live di questo genere: il provvedimento è giunto dopo la morte di sei persone durante il Time Warp festival. Il governo locale ha dichiarato che non avrebbe più autorizzato i permessi per i principali festival e concerti di musica elettronica fino a quando non fosse stata introdotta una nuova legge per prevenire le morti legate al consumo di droga in occasione degli eventi musicali.

Sembrava quindi, in virtù di questa normativa, che la prevista esibizione del gruppo tedesco prevista per il 23 novembre al Luna Park Stadium di Buenos Aires fosse condannata a saltare. Ora, però, giunge notizia del fatto che i promoter del concerto - Move Concerts - hanno trovato un accordo soddisfacente per tutte le parti con le autorità locali, impegnandosi a controlli rigidi affinché il live si svolga senza incidenti. Resta però il fatto che - almeno al momento - lo svolgimento di eventi di musica elettronica nella città è in mano al semplice potere contrattuale e alla capacità di negoziare dei promoter, che devono trovare, di volta in volta, il modo di convincere il Governo locale a non applicare il bando in essere.