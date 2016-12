Si intitola "Just…Fabulous Rock ‘n’ Roll" il nuovo album di Cliff Richard, il 101° lavoro da solista nell'incedibile carriera del settantaseienne cantante inglese. Il disco - esattamente come il precedente "The Fabulous Rock'n'Roll Songbook" pubblicato tre anni fa - contiene 14 cover scelte tra il classici del rock anni Cinquanta come "Roll Over Beethoven", "Sweet Little Sixteen" e "Great Balls of Fire". Nella tracklist compare anche una nuova versione di "Move It", il singolo con il quale Richard debuttò come solista nel 1958.

La traccia più interessante è quella che apre il disco: un duetto "virtuale" con Elvis Presley, sulle note della leggendaria "Blue Suede Shoes", che il Re del Rock portò al successo esattamente 60 anni fa, facendola diventare uno dei classici del rock 'n'roll. La versione originale del brano non è però quella di Elvis, ma quella incisa qualche mese prima dal suo autore Carl Perkins.

Nella scaletta del disco non mancano anche alcuni brani meno noti al grande pubblico come "Butterfly" (scritta da Bernie Lowe e Kal Manndi e portata al successo nel 1957 da Charlie Gracie) o "Multiplication" di Bobby Darin. "Keep A-Knockin" fu una hit di Little Richard nel 1957 e dello stesso anno è anche "You send me" di Sam Cooke. L'omaggio agli Everly Brothers arriva con la cover della celebre "Cathy's Clown" del 1960, mentre il tributo a John Lee Hooker è sulle note della sua "Dimples" del 1957.

Il disco - che è stato registrato nei celebri Blackbird Studio di Nashville - si chiude con l'unico inedito intitolato "It’s Better to Dream".

L'instancabile cantante inglese, che in carriera ha venduto oltre 250 milioni di copie, accompagnerà l'uscita del nuovo album con un lungo tour estivo.

Ecco la tracklist completa del disco:

01. Blue Suede Shoes (Carl Perkins)

02. Butterfly

03. Sweet Little Sixteen

04. She’s Got It

05. His Latest Flame

06. Move It

07. You Send Me

08. Multiplication

09. Roll Over Beethoven

10. Dimples

11. Great Balls of Fire / Whole Lotta Shakin’

12. Memphis, Tennessee

13. Cathy’s Clown

14. Keep a Knockin’

15. It’s Better to Dream

[di Maurilio Giordana, titolare del blog My Way]