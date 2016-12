Mr. Rain è uno dei nomi principali della nuova scena hip hop italiana. Vero nome Mattia Balardi, nato a Desenzano (Brescia) nel 1991, il rapper ha debuttato ufficialmente nel 2011, quando ha pubblicato il suo primo mixtape "Time 2 eat": "La mia passione per l'hip hop nasce nel 2000 grazie a 'The Slim Shady Lp', da quel giorno ho iniziato ad ascoltare praticamente solo Eminem", racconta a Rockol, "intorno al 2009-2010 ho deciso di provare a scrivere qualcosa di personale ed ho fatto i primi pezzi. Ho avuto un buon riscontro, quindi l'ho preso un po' per gioco: era un mio passatempo. Ora la mia passione è diventata il mio lavoro e credo davvero non ci sia cosa più bella...".



Mr. Rain, che si chiama così perché scrive "prevalentemente nei giorni di pioggia" e perché "il maltempo mi dà più ispirazione", nel 2013 ha partecipato ai provini di X Factor, salvo poi rifiutare la partecipazione al talent: "Mi avevano contattato loro dopo aver visto qualche video su YouTube, io ero partito con l'idea di fare i casting facendomi un po di pubblicità per poi arrivare in puntata e rifiutare in diretta", spiega il rapper. A maggio dello scorso anno, Mr. Rain ha consegnato al mercato il suo primo album ufficiale, "Memories", mentre all'inizio del 2016 è uscito il singolo "Carillon". Il video ufficiale della canzone, su Youtube, conta oltre 7 milioni di visualizzazioni, mentre il singolo è stato recentemente certificato disco d'oro per aver venduto più di 25.000 copie digitali: "Ho prodotto interamente l'album 'Memories' ed ho girato personalmente tutti i videoclip, ci ho messo molto tempo ma il risultato ha veramente superato le aspettative. È il primo lavoro del quale sono soddisfatto, quindi mi fa davvero piacere ricevere tutti questi feedback positivi", dice a proposito dei suoi progetti, "'Carillon' l'ho scritta dopo aver subito un intervento, è una 'lettera' ad una persona a me molto cara. Anche in questo caso ho prodotto la base e girato il videoclip personalmente: sinceramente, non mi sarei mai aspettato tutti questi milioni di visualizzazioni e che il pezzo sarebbe girato così tanto". Oggi, il canale YouTube ufficiale di Mr. Rain conta più di 80.000 iscritte e oltre 17 milioni di visualizzazioni complessive, mentre sono circa 60.000 i fan della sua pagina Facebook ufficiale: "Circa un mese fa ho ricevuto il primo disco d'oro da indipendente proprio con 'Carillon', senza nessuna etichetta o major alle spalle. Credo che la cosa che abbia colpito di questo pezzo sia la sua semplicità, si riesce a percepire quando qualcosa é reale e non costruito apposta per piacere ad altri".





Quando gli chiediamo cosa ne pensa del recente caso della band dei Jarvis ad X Factor , il rapper risponde: "I talent tolgono la personalità agli artisti, l'aspetto 'magico' della musica. Ti sei mai chiesto che fine fanno tutti i partecipanti compreso il vincitore molte volte? Finiscono nel dimenticatoio per fare spazio ai concorrenti dell'anno successivo e così via, è una ruota continua".Al momento, il rapper si trova a New York per lavorare al nuovo album e girare qualche nuovo video: "Molto presto uscirà il primo singolo, mentre per il disco intero dovremo aspettare qualche mese in più, però in compenso ci saranno molte molte sorprese", promette lui.