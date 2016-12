I Marlene Kuntz annunciano la ristampa del loro secondo album "Il vile", in occasione del ventennale dall’uscita. Il disco esce il 13 dicembre in versione con grafica restaurata, booklet di 12 pagine con foto d'archivio inedite e un DVD del documentario "Petali di candore" pubblicato nel 1997, ridigitalizzato da Sebastiano Luca Insigna. Il DVD è stato arricchito di contenuti extra.



Dicono della ristampa dell’album i Marlene Kuntz: "Quando scrivemmo la canzone che dette il titolo anche al disco, il comportamento della viltà era ascrivibile all'io narrante e alla sua incapacità di assumersi determinate responsabilità. L'urlo "Onorate il vile" era il gesto estremo e disperato del vile stesso, in cerca di assoluzione. Con pari enfasi, glaciale e ironica, l'urlo che usiamo ora per dare il titolo al tour è il gesto patetico dei vili di oggi, che in epoca di schermi luminescenti dietro i quali ringhiare come leoni non visti, non hanno il coraggio di dire vis a vis ciò che realmente si pensa di chi (non) si affronta."



Il prossimo gennaio partirà l’Onorate il vile tour. Questi i concerti sino ad ora confermati:



20 gennaio - RONCADE (Tv) NEW AGE

21 gennaio - RAVENNA BRONSON

26 gennaio - TORINO HIROSHIMA

27 gennaio - BERGAMO DRUSO

28 gennaio - MANTOVA ARCI TOM

02 febbraio - L'AQUILA BLISS

03 febbraio - BOLOGNA ZONA ROVERI

04 febbraio - FOLIGNO (Pg) SUPERSONIC

09 febbraio - ROMA QUIRINETTA

10 febbraio - SANTA MARIA A VICO (Ce) SMAV

11 febbraio - GROSSETO FAQ

17 febbraio - TANETO DI GATTATICO (Re) FUORI ORARIO

18 febbraio - BRESCIA LATTERIA MOLLOY

24 febbraio - MEZZAGO (Mb) BLOOM

17 marzo - SASSARI THE HOR

18 marzo - CAGLIARI FABRIK