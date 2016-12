Le Ombre di Rossoè un progetto cantautoriale che nasce dal sodalizio tra Fabio Fantuzzi (il Rosso), cantautore e studioso di letteratura per musica (voce, chitarra, banjo e armoniche), e il compositore valcellinese Andrea Alzetta (tastiere e fisarmonica). Nel tempo si sono aggiunti a loro i musicisti Nicola Borsoi (basso elettrico), Cesare Cusan (batteria, percussioni e vibrafono), Jacopo Mazzer (violino, mandolino, e tastiere) e Paolo Bottecchia (sassofoni e flauto traverso).

Il gruppo si spende equamente in progetti di musica leggera e colta. Per quanto riguarda il primo filone, la formazione ha di recente pubblicato il primo disco originale, intitolato Momenti di lucidità. In relazione al secondo aspetto, i gruppo si è cimentato nella scrittura ed esecuzione di spettacoli di teatro musicale e nella trasposizione musicale di testi poetici contemporanei, con attenzione ai rapporti tra le due arti in Andrea Zanzotto e in Luciano Cecchinel. Con quest’ultimo – la cui produzione letteraria è stata definita da Cesare Segre “al livello più alto della poesia” tout court – è nata una fertile collaborazione che ha avuto come primo esito la resa musicale di cinque poesie tratte dalla raccolta inedita Da sponda a sponda; il sodalizio con Cecchinel si è inoltre ulteriormente evoluto, dando la possibilità al gruppo di musicare un nutrito numero di poesie della medesima raccolta, progetto al quale Le Ombre di Rosso stanno lavorando in prospettiva 2016, ai fini di una pubblicazione del disco in abbinamento al libro. Nelle nostre sessions ci regalano “Più o meno”.

“Era da anni che scherzavamo sulla possibilità di eseguire dal vivo in un barchino il brano Più o meno...A forza di scherzarci su, appena si è presentata l’opportunità, l’abbiamo dovuto fare davvero, e si è rivelata un’esperienza molto divertente, a tratti quasi surreale: tra calli viste dall’acqua, splendidi palazzi decadenti e fuori dal tempo, trasportatori dalla loquela colorita e molto meno ineffabile, e turisti increduli intenti a godersi tutti questi e gli altri favolosi paradossi di questa città...”

"Maschere vuote per la strada

fanno del tempo, grigia mannaia,

un vuoto affollato.

E so chi sa di cosa avrei bisogno

e mi è chiaro cosa sarebbe meglio

ma so che tu sai quello che voglio..."

(Più o meno – Le Ombre di Rosso)