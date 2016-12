I New Candys nascono a Venezia nel 2008, formati da Fernando Nuti (voce, chitarra, sitar), Diego Menegaldo (voce, chitarra), Stefano Bidoggia (basso, organo) e Dario Lucchesi (batteria, percussioni). La band è influenzata principalmente dalla scena rock psichedelica anni 60, Velvet Underground e Syd Barrett soprattutto, e dalle band più recenti come Brian Jonestown Massacre, BRMC, etc. Nell’agosto 2010 pubblicano il loro primo EP autoprodotto che attira l’attenzione della stampa italiana e nel 2012 esce il primo album “Stars Reach The Abyss” con Foolica Records, un tour in UK segue quell’anno. Un loro brano è stato incluso nel doppio LP “The Reverb Conspiracy Vol. III” della etichetta inglese Fuzz Club ed americana Reverberation Appreciation Society (Austin Psych Fest), compilation che ogni hanno raccoglie le migliori band rock psichedeliche europee. Lo scorso marzo esce il loro secondo album “As Medicine” per l’etichetta americana Picture In My Ear e nuovamente Fuzz Club. L’album è stato mixato da John Wills, produttore e batterista dei Loop, ricevendo apprezzamenti da parte di artisti internazionali come Simone Marie Butler (Primal Scream) e Stephen Lawrie (Telescopes). All’uscita dell’album ha fatto seguito un tour europeo e l’apparizione al festival Secret Garden Party in UK, assieme a band come Temples, Toy, etc. Hanno condiviso il palco inoltre con Crystal Stilts, Dead Skeletons, Jon Spencer Blues Explosion, Slowdive, The KVB e molti altri. Nelle nostre sessions ci regalano “Thrill Or Trip”.

“Ci è piaciuta molto perché è stata ridotta al minimo: un brano, due di noi e non tutti e quattro, niente effetti su voce e chitarre, poi a Venezia in barca (nostra prima volta) senza il favore del buio. Tutto ció ha reso la session interessante e piacevolmente spiazzante.”

"I'm stuck on the floor

Can't breath no more

Lying on my side

Just leave me, just say goodbye..."

(Thrill Or Trip – New Candys)