Il problema lo conosciamo bene: volete fare un regalo speciale a un appassionato di musica ma non sapete che pesci prendere. Un po' perché i fan hanno la naturale tendenza al completismo, cioè ad accaparrarsi - solitamente a pochi minuti dall'uscita nei negozi - qualsiasi prodotto discografico i propri beniamini decidano di pubblicare. Un po' perché un disco - o un DVD, o un libro - vi sembra poco, per così dire.

Bene, abbiamo la soluzione per voi: lo store online Musicfirst ha reso disponibili una selezione di titoli a edizione limitata impreziositi non solo dai contenuti extra propri di ogni uscita deluxe che si rispetti, ma anche dall'autografo dell'artista autore della pubblicazione. Dai grandi nomi del rock internazionali alle star di casa nostra, ecco i pezzi della storia della musica che avete a portata di pochi click. Perché un autografo è sempre un autografo, e per chi ha di tutto e di più non c'è come come quel piccolo segno a penna per avvicinare un fan al proprio idolo. Parola, appunto, di fan.

Buon shopping!



Skunk Anansie - Smashes And Trashes - Best Of - The Ultimate Package



Disponibile in appena 2000 esemplaru in tutto il mondo, questa edizione speciale autografata dell'ultimo album di Skin e soci è un autentico sogno proibito per ogni fan degli Skunk Anansie...



Nomadi - 50+1 - Deluxe Edition



La storia del rock italiano passa da qui: mezzo secolo di Nomadi in un'elegante box set di vinili bianchi autografato.



Dodi Battaglia & Tommy Emmanuel - Dov'è Andata La Musica (2lp)



Una leggenda del rock pop tricolore incontra il maestro australiano della chitarra acustica: nella magia del doppio vinile (autografato) l'album congiunto di Dodi Battaglia e Tommy Emmanuel.



Elio e le Storie Tese - Odorosi



Per lui o per lei? Gli Elii vi cavano d'impaccio con questo prestigioso box set autografato contenente la versione deluxe del loro ultimo album, "Figatta de blanc", e la raccolta di tutte le canzoni natalizie registrare dal gruppo.

Bianco - Guardare Per Aria - Lp



Lp a tiratura limitata (autografato) realizzato in occasione del quattro date del "Fumo l'ultima Tour", "Guardare per aria" è il modo che Bianco ha scelto per festeggiare il successo e tutti gli eventi accaduti durante due anni on the road fino al suo approdo nella band di Niccolo Fabi per il "Una somma di piccole cose tour". Ad arricchire la versione vinile c'è la bonus track "Rosso che manca di sera", cover di Ilaria Graziano e Francesco Forni realizzata ad hoc per l'occasione e non presente nella track list originale dell' album.



En?gma - Indaco - Deluxe Edition



Versione deluxe autografata del nuovo album del rapper sardo, con - oltre al CD - una t-shirt a edizione limitata.



Raphael Gualazzi - Love Life Peace - CD



Non c'è solo l'autografo nella versione speciale del nuovo album di Raphael Gualazzi, ma anche una riproduzione in scala del pianoforte dell'artista, sotto forma di puzzle tridimensionale. Quando la musica si sente... e si tocca.



Nek - Prima di parlare



La versione autografata dell'ultimo album di Filippo Neviani.



Guido Elmi - La mia legge



Dopo trentacinque anni di lavoro dietro le quinte come produttore di Vasco Rossi, Guido Elmi esce allo scoperto con il suo album di debutto, "La mia legge": in esclusiva per Musicfirst, ecco l'edizione autografata.



Linea 77 - Oh! - LP



In edizione autografata, limitata e numerato, il settimo album (in CD e LP) della band torinese che ha aperto sulla ribalta internazionale la via italiana al crossover: un must per appassionati.