Esce il 2 dicembre “Darkness and light”, il nuovo album di John Legend che è stato anticipato dal singolo "Love me now". Il disco è prodotto da Blake Mills (Alabama Shakes) e vi hanno collaborato Chance the Rapper, Brittany Howard degli Alabama Shakes e Miguel.



Dice il produttore Blake Mills: ““Darkness and light” è il manifesto di John Legend inserendosi nella tradizione del soul/R&B che celebra l’amore, questo nuovo album approfondisce lo storico impegno di John per la giustizia sociale, le sfide e le soddisfazioni di un matrimonio costantemente sotto i riflettori e la recente nascita della primogenita Luna. Un disco controcorrente, che con coraggio ci ricorda che, sebbene le tenebre non manchino, alla fine è la luce che ci farà progredire”.



Tracklist:



I Know Better

Penthouse Floor (feat. Chance the Rapper)

Darkness and Light (feat. Brittany Howard)

Overload (feat. Miguel)

Love Me Now

What You Do to Me

Surefire

Right By You (for Luna)

Temporarily Painless

How Can I Blame You

Same Old Story

Marching Into the Dark

Drawing Lines

What You Do to Me (Piano Demo)

Love You Anyway