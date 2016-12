I leggendari rocker di Boston Aerosmith hanno annunciato un tour di addio battezzato "Aero-Vederci Baby Farewell Tour"; è prevista una branca europea che si terrà fra il 17 maggio e il 5 luglio del 2017. In tutto saranno 17 date (le prime tre propriamente npn saranno in Europa, essendo fissate in Israele, Russia e Georgia).

L'Italia sarà toccata da un solo appuntamento, il 23 giugno 2017, a Firenze, presso il Firenze Rocks Festival (Visarno Arena - Ippodromo del Visarno)

I biglietti per l'unica data italiana saranno in vendita dalle 12:00 del 18 novembre su e ticketone.it.

Gli iscritti al fan club ufficiale potranno accedere a una prevendita dedicata a partire dalle 12:00 del 16 novembre (su www.aerosmith.com).

I biglietti saranno anche disponibili tramite prevendita Firenze Rocks dalle ore 12:00 di giovedì 17 novembre - previa iscrizione gratuita al sito www.firenzerocks.it entro le ore 18:00 di mercoledì 16 novembre.

Ecco il video con cui la band, con un certo senso dell'umorismo, ha annunciato il tour di addio:

Queste invece sono le date fissate:

Aerosmith Aero-Vederci European tour 2017

May 17: Tel Aviv Hayarkon Park, Israel

May 20: Batumi Black Sea Arena, Georgia

May 23: Moscow Olympiski, Russia

May 26: Munich Konigsplatz, Germany

May 30: Berlin Waldbuhne, Germany

Jun 02: Krakow Tauron Arena, Poland

Jun 05: Copenhagen Royal Arena, Denmark

Jun 08: Sweden Rock Festival, Sweden

Jun 11: Download, UK

Jun 14: Dublin 3 Arena, Ireland

Jun 17: Hellfest, France

Jun 20: Cologne Lanxess Arena, Germany

Jun 23: Florence Firenze Rocks Festival, Italy

Jun 26: Lisbon Meo Arena, Portugal

Jun 29: Madrid Rivas Auditorio Miguel Rios, Spain

Jul 02: Rock Fest Barcelona, Spain

Jul 05: Zurich Hallenstadion, Switzerland