Sting, nell'ambito del tour per promuovere il nuovo disco "57th & 9th" (uscito l'11 novembre) si imbarca in un tour che tocca gli Stati Uniti e l'Europa. E' stata annunciata un'unica data nel Belpaese, a Milano, per il mese di marzo 2017 (con Joe Sumner i The Last Bandoleros in qualità di ospiti speciali dell'ex Police). Ecco tutti i dettagli:

Sting + Joe Sumner + The Last Bandoleros

23 marzo 2017

Milano @ Fabrique (Via Gaudenzio Fantoli, 9)

I biglietti saranno disponibili dalle 10:00 di venerdì 18 novembre su ticketone.it e livenation.it.

I membri del fan club ufficiale sting.com avranno l’opportunità di comprare i biglietti in anteprima a partire dalle 10:00 di martedì 15 novembre, fino alle 17:00 di mercoledì 16 novembre.

Gli iscritti a My Live Nation potranno invece usufruire di una prevendita dedicata dalle 10:00 alle 17:00 di giovedì 17 novembre.

Il dodicesimo album di Sting, "57th & 9th", è il suo primo progetto rock/pop in oltre un decennio ed è uscito l’11 novembre scorso su etichetta A&M/Interscope Records.

Il disco, che contiene 10 brani, rappresenta la varietà dello stile musicale di Sting da un punto di vista melodico e di scrittura, a partire dal primo singolo rocckeggiante “I Can’t stop Thinking About You”, fino alla dura “Petrol Head” e all’inno “50,000”. L’album è prodotto da Martin Kierszenbaum ed è stato registrato in poche settimane da collaboratori storici di Sting, Dominic Miller (chitarra) e Vinnie Colaiuta (batteria), così come il batterista Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns N’ Roses), il chitarrista Lyle Workman e The Last Bandoleros (backing vocals).