"Vasco non stop" è la raccolta che celebra i 40 anni di carriera di Vasco Rossi. Si tratta di un cofanetto che raggiunge il mercato in diverse edizioni e che, oltre ai grandi successi della carriera del rocker di Zocca, contiene anche quattro brani inediti: "Un mondo migliore", "Come nelle favole", "L'amore ai tempi del cellulare" e "Più in alto che c'è". Abbiamo ascoltato "Vasco non stop" ed ecco cosa ne pensiamo:

Bisogna distinguere tra Vasco Rossi e Vasco. Vasco Rossi è lui, il cantautore sfrontato, ribelle e beffardo, quello che abbandona il palco del Festival di Sanremo con il microfono in tasca (lasciandolo cadere anche a terra), quello che che si fa 22 giorni di carcere, che viene etichettato come "sballato" e che viene spesso censurato. Vasco è lui e tutto il resto: è la sua filosofia di vita, la sua attitudine, il suo mondo. E, soprattutto, le sue canzoni. Sì, perché ci sono cantanti, anche importanti, che finiscono per essere divorati dalle loro stesse canzoni, dai loro successi. Vasco, invece, alle sue canzoni è sopravvissuto.

