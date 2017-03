Un quarto di secolo dopo la morte del cantante Andy Wood, il Freddie Mercury di Seattle, un cofanetto di tre CD e un DVD offre un ritratto definitivo dei Mother Love Bone, il gruppo da cui nacquero i Pearl Jam

Il finale è caotico, i musicisti vanno per i fatti loro, la registrazione si chiude con alcuni secondi di cazzeggio. “Ragazzi, ragazzi, ragazzi!”, dice Andy Wood fintamente scandalizzato agli altri Mother Love Bone. “Qui stiamo spendendo soldi di una grossa etichetta discografica”. Accade alla fine di “Zanzibar”, una delle tracce del cofanetto “On earth as it is: The complete works”