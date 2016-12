Un uomo fermo con la sua moto in panne, sulle strade americane. Arriva un gruppo di motociclisti, lo portano ad un bar, bevono qualche birra assieme, mentre l'uomo aspetta il pick-up che andrà a recuperare la sua moto.

Nulla di strano, se non fosse che quell'uomo è Bruce Springsteen. Il Boss non ha mai nascosto la sua passione per le moto, anzi nella biografia "Born to tun" racconta come le sue scorrazzate per le strade dei New Jersey siano uno dei suoi passatempi preferiti.

Ma l'11 novembre la sua Guzzi è rimasta ferma a Allaire State Park, vicino alla sua natìa Freehold. Un gruppo di biker, i Freehold American Post 54 Legion Riders, era di ritorno dal Veterans' Day, le celebrazioni in onore reduci di guerra - tema a cui Springsteen è molto sensibile, avendo dedicato una delle sue canzoni più note, "Born in the U.S.A.". Lo hanno caricato, portato da Mulligan's a Farmingdale, hanno bevuto e parlato, nell'attesa dei soccorsi. E scattato qualche foto.

Il conto lo ha pagato Springsteen che, dice Billboard, si è segnato i numeri di telefono dei soccorritori. Non si sa mai la prossima volta che la moto rimane in panne...