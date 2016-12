"Abbiamo due cose da fare stasera: rendere omaggio ai morti e celebrare la musica e la vita che questo teatro rappresenta". Dopo un minuto di silenzio l'ex bassista dei Police Sting ha riaperto il Bataclan, cantando una delle sue canzoni più note e adatte: "Fragile".

Il locale parigino esattamente un anno fa era stato il luogo di una strage - l'attacco terroristico in cui sono 90 spettatori che assistevano ad un concerto degli Eagles of Death Metal. Nel concerto che ha restituito alla città il Bataclan,1500 spettatori, e biglietti esauriti in mezz'ora. 18 canzoni in scaletta, tra cui molti classici dei Police e brani da "57th & 9Th", il nuovo album, appena uscito.

Ecco foto e video della serata, e la scaletta completa del concerto.

In re-opening the Bataclan, we have two important tasks to reconcile. First, to remember and honour those who lost their lives in the attack a year ago, and second to celebrate the life and the music that this historic theatre represents. In doing so we hope to respect the memory as well as the life affirming spirit of those who fell. We shall not forget them. A photo posted by Sting (@theofficialsting) on Nov 12, 2016 at 12:25pm PST

#concert #sting #bataclan #bataclanparis A video posted by Manuel Durán (@manuelduranpeintre) on Nov 12, 2016 at 1:04pm PST



Fragile

Message in a Bottle

I Can't Stop Thinking About You

One Fine Day

50,000

Inch'Allah

Petrol Head

Down, Down, Down

Driven to Tears

Englishman in New York

Desert Rose

Every Breath You Take

Encore:

So Lonely

Walking on the Moon

Roxanne

Ain't No Sunshine

Encore 2:

Next to You

The Empty Chair