Guè Pequeno sarà il protagonista di TIMmusic – Live a casa tua, il format televisivo che rende possibile l’esibizione di artisti a casa dei propri fan. L’appuntamento dedicato alla musica e al giovane pubblico torna in onda domenica 13 novembre alle 11.50, su Italia Uno, dopo il successo delle precedenti puntate che hanno visto la partecipazione di Alessio Bernabei, Malika Ayane, Sergio Sylvestre, Nesli e Nek.

Durante il periodo natalizio TIMmusic regalerà una sorpresa ai fan del programma con uno speciale Live a Casa Tua in seconda serata. Le prossime novità saranno presto disponibili sul sito www.timmusicliveacasatua.it

Il programma, promosso da TIM, ideato da Armosia Italia in collaborazione con Publitalia Branded Entertainment – divisione della direzione Innovation – porta un cantante o una band famosa nel salotto di un fan per un mini concerto esclusivo.



Al centro di ogni puntata, una pop star e tre fan selezionati attraverso un contest sviluppato sui canali social di TIMmusic. Ogni fan avrà il compito di convincere l’artista a sceglierlo per improvvisare un concerto live in casa propria. Le telecamere di TIMmusic - Live a casa tua entreranno nella vita dei tre finalisti per conoscerne tutte le passioni ma infine l’artista busserà ad una sola porta e darà inizio all’esclusiva live session.



Novità assoluta di questa seconda edizione è “la sfida”, con cui i finalisti di ogni puntata potranno gareggiare con l’artista stesso, chiamandolo a confrontarsi direttamente in una speciale “challenge”. Inoltre, ai clienti TIM Young sarà riservato anche l’istant win, che consentirà di vincere ogni settimana degli speaker bluetooth.



Il programma potrà essere seguito sui principali social network e sarà possibile interagire e commentarlo in diretta attraverso gli hashtag #timmusic e #liveacasatua. Il live twitting della puntata con Nek ha totalizzato oltre 900 tweet con una reach di 1,3 milioni di persone. Sulla pagina Facebook di TIMmusic i post relativi all’iniziativa hanno generato più di 2.500 interazioni totali e 9.300 video views.

Grande risposta per il video appello di Guè Pequeno che ha già raggiunto circa 140mila visualizzazioni, 1700 like e 900 commenti sui social e sul portale.



La regia del programma è affidata anche quest’anno a Gaetano Morbioli, uno dei più affermati registi italiani nel settore dei video musicali, confermando l’intento della trasmissione e di TIMmusic di porre la musica come assoluta protagonista. Il risultato della collaborazione tra TIM, Armosia Italia e Publitalia Branded Entertainment è un format originale, inedito e fortemente interattivo in cui l’intrattenimento musicale incontra il linguaggio del docureality, offrendo allo spettatore uno sguardo inedito e diretto sull’artista.



Protagonista di “Live a casa tua” è TIMmusic, la piattaforma per la musica digitale di TIM che permette di ascoltare milioni di brani in streaming su tutti i device: smartphone e tablet tramite l’app TIMmusic, e pc da www.timmusic.it. TIMmusic permetterà di vivere online il programma prima, durante e dopo la messa in onda, attraverso il sito dedicato www.timmusicliveacasatua.it, i profili social di TIMmusic, l’hashtag #liveacasatua e l’app TIMmusic che ospiterà contenuti esclusivi delle singole puntate. Gli artisti diventano infatti protagonisti di alcuni format editoriali esclusivi di TIMmusic come le “Radio playlist”, che uniscono lo storytelling di un’intervista radiofonica e la playlist in streaming, oltre alla “Prima TIMmusic”, un viaggio attraverso le parole dell’artista che racconta il nuovo album prima del lancio sul mercato.