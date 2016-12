Si aggiungono altri tre appuntamenti, a quelli precedentemente annunciati, al tour di Vinicio Capossela “Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi”. Racconta il cantautore: “L’Ombra è come una grande scatola in cui abbiamo buttato fin da bambini le cose che abbiamo temuto di mostrare. L’inconscio personale e quello collettivo stanno in questa grande scatola. Un’Ombra che non nasconde ma rivela: sentimenti, assenze, malebestie, animali totemici, radici, proiezioni, ritrovamenti, defunti, archetipi, draghi, duplicità, governi, personalità. Ogni volta che una passione ci proietta oltre noi stessi essa genera un’Ombra… l’Ombra, questo confine labile tra luce e tenebra, tra coscienza e incoscienza. Tra sogno e consapevolezza. In questa ipnosi si propone di trasportarci questo spettacolo. A mezzo di strumenti ad arco e a corde, a mezzo di ombrografi, generatori d’ombre a valvole e manuali. Un concerto per umbrafili, alla corte di Ipnos, il sonno che incanta. Uno stato ipnotico in cui è consentito addormentarsi, o uscire da sé, ma non usare lo smartphone”.



Questo il calendario completo:



27 FEBBRAIO - Teatro Colosseo – TORINO

28 FEBBRAIO - Teatro degli Arcimboldi – MILANO

1 MARZO - Europauditorium – BOLOGNA

3 MARZO - Gran Teatro Geox – PADOVA

6 MARZO - Politeama Greco – LECCE

9 MARZO - Teatro Metropolitan – CATANIA

12 MARZO - Teatro Cilea - REGGIO CALABRIA

13 MARZO - Teatro Rendano – COSENZA

15 MARZO - Teatro Augusteo – NAPOLI

18 MARZO - Teatro Lyrick – ASSISI

19 MARZO - Teatro Goldoni - LIVORNO

21 MARZO - Teatro Valli - REGGIO EMILIA

23 MARZO - Teatro di Varese - VARESE

24 MARZO - Nuovo Giovanni da Udine – UDINE

27 MARZO - Auditorium Santa Chiara – TRENTO

29 MARZO - Teatro Coccia – NOVARA

30 MARZO - Teatro Civico - LA SPEZIA

2 APRILE - Teatro Verdi - FIRENZE

4 APRILE - Teatro Regio - PARMA

5 APRILE - Teatro delle Muse – ANCONA

10 APRILE - Auditorium Parco della Musica – ROMA



I biglietti per i concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti di prevendita abituali.