E' uscito il nuovo album dei Litfiba, "Eutopia" (nei negozi da venerdì 11 novembre). In contemporanea è stato lanciato anche il video ufficiale del singolo "L'impossibile" che già era stato anticipato da un lyric video.

Ecco, dunque, il clip del singolo di Pelù, Renzulli e il resto della band - un comunicato stampa spiega che in parte è stato girato nel piazzale esterno della Stazione Leopolda di Firenze, prima ferrovia pubblica costruita in territorio fiorentino, poi dagli anni '90 trasformata in spazio polifunzionale in grado di ospitare eventi culturali, artistici e di comunicazione ad alto tasso di contemporaneità.

Dall'11 novembre i Litfiba sono protagonisti di un instore tour nelle principali città italiane, durante il quale incontreranno i fan e presenteranno il nuovo, atteso disco. Queste le date: venerdì 11 novembre, a La Feltrinelli Red (Piazza della Repubblica) di Firenze (inizio ore 18.30), sabato 12 novembre, a La Feltrinelli (Stazione Porta Nuova) di Torino (inizio ore 18.00), lunedì 14 novembre a La Feltrinelli (Piazza Piemonte) di Milano (inizio ore 18.30), mercoledì 16 novembre a La Feltrinelli (via Appia Nuova, 427) di Roma (inizio ore 18.00), giovedì 17 novembre a La Feltrinelli (via Melo, 119) di Bari (inizio ore 18.30), venerdì 18 novembre alla Mondadori Bookstore di Palermo (c/o CC Forum Palermo, via Pecoraino - inizio ore 17.30), sabato 19 novembre al Media World di Catania (c/o CC Porte di Catania, via Gelso Bianco - ore 18.00) e mercoledì 23 novembre a La Feltrinelli di Napoli (ore 18.00 - Piazza dei Martiri).

Da marzo, la band tornerà live per quattro date: il 29 marzo alla Kioene Arena di Padova, il 31 al Mediolanum Forum di Milano, il 5 aprile al Palalottomatica di Roma e il 7 al Mandela Forum di Firenze.