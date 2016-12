L'11 novembre è il D-Day per Vasco Rossi e i suoi fan: è infatti disponibile, da questa data, la mega-raccolta "Vasco non stop" - che esce in diverse edizioni: standard da 4 CD con 69 canzoni, limitata box fan da 9 CD con 133 canzoni, 2 dvd e un libro fotografico da 200 pagine e poi edizione vinile deluxe da 7 LP con le stesse 69 canzoni della standard.

Per segnare la giornata, il rocker di Zocca ha regalato ai propri fan un commento in cui spiega e racconta i quattro brani inediti che sono presenti nella raccolta. Ecco cosa dice delle canzoni:

"Un mondo migliore":

E’ una canzone di speranza: noi dobbiamo per forza credere in un mondo migliore, noi vogliamo crederci, non ci rinunciamo e vogliamo anche costruircelo...il mondo migliore.

Lo spunto per il testo mi è venuto con la malinconia che mi è scesa addosso una sera, prima di partire per Los Angeles. Non ne avevo più voglia improvvisamente. Come al solito il dualismo che non mi dà pace: da una parte la voglia di muovermi, l’ignoto m’incuriosisce e mi sfida. Contrapposta a quel dannato bisogno delle.. abitudini di tutta una stagione. E dire che ero contento di partire, è un posto dove potrei anche trasferirmi pensavo. Ma “quella” noia, dalla quale devo fuggire, è sempre lì, ce l’ho dentro e non c’è niente da fare.

In volo poi, la canzone ha preso altre strade. Dalla difficoltà di adattamento, non è facile lasciarsi tutto alle spalle e cominciare daccapo in un altro posto, un’altra situazione. Al cambiamento che comporta necessariamente ricostruzione. E, last but not least, quel che più conta: la scelta di essere libero. A costo di qualche rimpianto.

"Come nelle favole":

il perfetto quadretto della coppia che sogna di vivere insieme per tutta la vita…come nelle favole, appunto. Tra sogno e realtà …noi sappiamo poi come va a finire, ma non vogliamo rovinare i sogni.. a nessuno.

"L’amore al tempo dei cellulari":

Tempo fa ho letto un libro su come è cambiato il mondo dal secolo scorso, quando c’era il telefono fisso e si rispondeva:”Pronto, chi parla?”, a oggi ventunesimo secolo che il telefono è mobile e smart, neanche rispondi che dall’altra parte ti si ingiunge: ”Ciao, dove sei?”. Beh, una bella differenza, se ci pensi. Per me poi che amo soprattutto farmi i fatti miei...

"Più in alto che c’è":