A distanza di cinque anni dall'uscita del loro ultimo album "Coexist" e dopo ben due anni di lavoro, il prossimo mese di gennaio la band indie pop degli XX consegnerà al mercato il suo nuovo disco in studio, "I see you". L'album sarà disponibile a partire dal 13 gennaio e conterrà dieci nuove canzoni del gruppo composto da Romy Madley Corft, Oliver Sim e Jamie Smith, che per questo lavoro si sono spostati da New York al Texas, da Reykjavik a Los Angeles, salvo poi fare ritorno nella loro Londra. Il disco è prodotto da Jamie Smith e Rodaidh McDonald: ad anticiparlo, subito, il primo singolo "On hold".







Di seguito, tracklist e copertina di "I see you":"Dangerous""Say something loving""Lips""A violent noise""Performance""Replica""Brave for you""On hold""I dare you""Test me"