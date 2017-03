I Fujima sono una band indie-rock di Oristano (Sardegna), formatasi nel 2011, formata da Mario Delitala (batteria), Alessandro Pireddu (chitarra), Jacopo Murgia (chitarra, piano e voce) e Francesco Pinna (basso). “Fujima” è anche il titolo del loro primo EP, sei pezzi frutto di un’evoluzione sonora sviluppata in cinque anni tra studio e palco, un mix d’influenze e ispirazioni diverse che spaziano dai Pixies ai Jesus And Mary Chain, dai Clap Your Hands And Say Yeah ai Pavement; l’unico filo conduttore e` la composizione di brani che propongono un’accurata costruzione melodica e dinamica al tempo stesso, che risulti fluida cercando pero` di non essere mai banale.

