Al termine del suo primo discorso da neo-presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump ha lasciato il palco sulle note di una canzone dei Rolling Stones, "You can't always get what you want": non è stata la prima volta, il magnate americano l'aveva fatta ascoltare già durante i comizi della sua campagna elettorale, venendo ammonito dalla stessa rock band guidata da Mick Jagger. E proprio Mick Jagger, a cui non è passata inosservata la scelta di Trump di chiudere il suo primo discorso con "You can't always get what you want", ha pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale un breve post nel quale ha commentato, in maniera piuttosto ironica:

"Stavo giusto guardando la notizia... Forse mi chiederanno di cantare 'You can't always get what you want' al discorso inaugurale!".