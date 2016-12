I concerti londinesi del 2014 hanno riportato sul palco Kate Bush dopo trentacinque anni di assenza e il prossimo 25 novembre uscirà il triplo album tratto dagli spettacoli dei concerti all'Eventim Apollo Hammersmith, "Before the dawn", accreditato alla KT Fellowship. E dopo? Cosa ne sarà della carriera della cantante di "Wuthering heights"? Pubblicherà un nuovo album? Continuerà ad esibirsi dal vivo? Kate Bush ha risposto a queste domande in un'intervista a BBC 6 Music e ha rivelato:

"Il fatto è che gran parte del materiale di questo show era stato già scritto. È stata una cosa straordinaria essere coinvolti in questo progetto e anche l'aver ottenuto la risposta di pubblico che abbiamo ottenuto. Ma non so cosa ho intenzione di fare dopo. Sicuramente farò qualcosa: ma voglio fare qualcosa di nuovo".



L'ultimo album in studio di Kate Bush, "50 words for snow", è uscito nel 2011. La cantante ha però sapere di non essere al lavoro - almeno per il momento - a nuovo materiale:

"Non ho scritto una canzone per anni. E non sto scrivendo. 'The KT Fellowship' non è un punto, ma una grande virgola...".



Kate Bush salì alla ribalta tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 grazie a hit come "Wuthering heights" (il suo singolo d'esordio, che volò dritto dritto alla prima posizione della classifica britannica), "Babooshka", "Running up that hill" e "Don't give up" (in duetto con Peter Gabriel). La sua prima ed unica tournée ebbe luogo nella primavera del 1979: in seguito a quella serie di concerti, la cantante decise di rinunciare alle esibizioni dal vivo.