Come ogni anno, il magazine Heat ha fatto i conti in tasca agli under 30 britannici, tra musicisti, attori e altro, stilando la classifica dei dieci più ricchi. La top 10, quest'anno, vanta ben sette cantanti: quattro di questi sono gli attuali membri della boy band degli One Direction. Accanto a loro troviamo anche l'ex Zayn Malik (che ha lasciato il gruppo all'inizio dello scorso anno), mentre Ed Sheeran e Adele completano la rosa. E proprio la diva pop britannica è, secondo Heat, la under 30 più ricca del Regno Unito: la voce di "Hello", che lo scorso maggio ha spento 26 candeline, è al primo posto della classifica con la bellezza di 92 milioni di sterline, vale a dire circa 105 milioni di euro. Al secondo posto troviamo l'attore Daniel Radcliffe, noto ai più per aver vestito i panni di Harry Potter nella saga cinematografica tratta dai libri di J. K. Rowling, che nel corso degli ultimi dodici mesi ha guadagnato 74 milioni di sterline (dunque 85 milioni di euro).



Sul gradino più basso del podio c'è Ed Sheeran, con 45 milioni di sterline (51 milioni di euro), mentre al quarto posto troviamo Zayn Malik (38 milioni di sterline, 43 milioni di euro). I quattro One Direction, vale a dire Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan e Louis Tomlinson, occupano rispettivamente la quinta, settima, ottava e nona posizione della classifica, avendo guadagnato complessivamente 137 milioni di sterline, dunque una media di circa 34 milioni di sterline a testa (l'equivalente di 38 milioni di euro). Completano la classifica altri due attori divenuti popolari grazie alla saga di Harry Potter, Emma Watson (che interpretava la streghetta Hermione, sesta con 35,7 milioni di sterline) e Rupert Grint (noto ai più come Ron, il mago roscio - decimo con 29,3 milioni di sterline).