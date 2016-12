Gregg Allmann, fratello di Duane Allmann e co-fondatore degli Allmann Brothers, ha dovuto cancellare le rimanenti 28 date del suo tour che sarebbe continuato fino all'inizio del 2017. Il motivo di questa decisione è un malanno alle corde vocali che lo costringono a un prolungato - e poco gradito - riposo.

Già in agosto il musicista aveva comunicato la cancellazione di una serie di date per problemi di salute "seri", per poi tornare a esibirsi un mese dopo circa.

Ora, con un comunicato ufficiale, ha spiegato:

E' la cosa più difficile che faccio da molto tempo a questa parte. Sono stato on the road per 45 anni perché vivo per suonare musica coi miei amici per i miei fans. Ma per quanto lo odi, è il momento di prendermi una pausa per guarire. Non fare un concerto è una decisione difficile per me, perché voglio davvero suonare, ma è anche difficile per i miei amici e i fan che volevano esserci. non vorrei mai creare problemi a qualcuno.