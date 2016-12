Chi poteva immaginarsi che Donald Trump un giorno sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti? Difficile dirlo. Ma un qualcuno che naviga i mari del rock c’è stato. E lo aveva predetto con larghissimo anticipo, in tempi assolutamente non sospetti. Stiamo parlando dei Rage Against the Machine di Tom Morello e Zack de la Rocha che nel 1999 nel video della loro canzone “Sleep now in the fire” (contenuta nell’album ”The battle of Los Angeles”) a un uomo fanno sostenere un cartello con la scritta ‘Donald Trump for president’, lo potete vedere qui sotto circa al minuto 1.02.