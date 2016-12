Marilyn Manson ha pubblicato in rete un'anteprima del video di "Say10", la canzone omonima tratta dal suo prossimo album in studio, in uscita a febbraio 2017. La clip, che arriva proprio nel giorno in cui gli americani sono chiamati alle urne per scegliere il loro nuovo presidente tra Donald Trump e Hillary Clinton, si compone di scene piuttosto disturbanti in cui il rocker decapita un uomo che sembra somigliare parecchio al candidato repubblicano. Nelle scene iniziali del video, Manson sfoglia una Bibbia, poi comincia a strapparne le pagine. Stringe un pugnale in mano, ha le dita sporche di sangue. Nella parte finale, in appena un secondo si susseguono moltissimi frame (in una di queste immagini, Marilyn Manson stringe tra le mani una testa con biondi): poi, la telecamera mostra un uomo vestito in maniera elegante, giacca e cravatta, immerso in una pozza di sangue. È decapitato.





"In qualità di artista, il mio compito è quello di porre delle domande. e allo spettatore è affidato il compito di rispondere a queste domande. [...] In questo momento ci troviamo in un grande stato di confusione per quanto riguardala religione, la politica, la sessualità e ciò che lega tutte queste cose insieme. penso che questo sia il tempo, per me come artista e come artista americano, per realizzare qualcosa che provochi una serie di domande".

Parlando del video di "Say10", in un'intervista concessa al Daily Beast, Marilyn Manson ha detto:



Non molto tempo fa, esprimendosi a proposito delle elezioni presidenziali statunitensi, il rocker aveva fatto sapere che non sarebbe andato a votare: "Sarebbe come scegliere tra la cacca di gatto e la cacca di cane", aveva detto.