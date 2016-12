E’ stata aperta una raccolta fondi per finanziare la realizzazione di una statua in omaggio a David Bowie. Questa statua verrebbe posta nella città di Aylesbury, a nord di Londra. Nel 1971, Bowie interpretò per la prima volta le canzoni di “Hunky Dory” e quelle di “Ziggy Stardust” al Friars Club in quella cittadina, la cui Piazza del Mercato viene anche citata nel testo di “Five years”.



Per realizzare questo progetto è stato quindi avviato un crowdfounding su Kickstarter. Gli organizzatori chiedono 100.000 sterline. Nel momento in cui scriviamo, si è a un quarto dell'opera, i sottoscrittori, infatti, hanno donato 26.444 sterline. La statua in bronzo, opera dello scultore Andrew Sinclair, inoltre, suonerà una canzone di David Bowie ogni ora durante il giorno e durante la sera.



A sostegno della campagna, il prossimo aprile, gli Holy Holy assieme al produttore di Bowie Tony Visconti, al batterista degli 'Spiders From Mars' Woody Woodmansey e a Glenn Gregory degli Heaven 17, suoneranno canzoni del musicista scomparso al Friars Aylesbury.



Per quanti volessero sottoscrivere questo è l’indirizzo della raccolta fondi.