Sono giorni impegnati, questi, per l'ex leader dei Police: Sting, atteso il prossimo 12 novembre sul palco del Bataclan di Parigi, club che un anno fa fu teatro del sanguinoso attacco terroristico condotto durante un concerto degli Eagles of Death Metal, il prossimo venerdì 11 novembre pubblicherà il suo nuovo album, "57th & 9th".

In attesa di ascoltare per intero l'ideale seguito di "The Last Ship" del 2013, ecco tutti i video pubblicati ad oggi come teaser della nuova fatica in studio. Buona visione, e buon ascolto!