Il frontman dei Black Sabbath, Ozzy Osbourne, parlando ai microfoni di SiriusXM, ha risposto ad alcune domande sulle elezioni presidenziali statunitensi. Il Principe delle Tenebre ha spiegato come spera che da queste elezioni possa nascere un impulso che porti alla legalizzazione della marijuana in tutti gli Stati degli USA (al momento solo 22 l'hanno fatto o ne hanno depenalizzato l'uso e la detenzione, mentre altri nove sono in procinto di legiferare in proposito).

Ozzy ha spiegato:

E' solo una foglia - e poi ci sono più veleni nel tabacco. La legalizzazione sarebbe una cosa molto buona, perché che le persone che ora coltivano erba contro la legge se ne fottono dei veleni che utilizzano come fertilizzante. Un mio caro amico fumava marijuana ogni giorno. E' morto con in terribile cancro alla gola.+

Il punto di Ozzy, quindi, è che maggiore libertà porterebbe a una coltivazione più consapevole e i fumatori non dovrebbero dipendere dal mercato illegale, spesso alimentato da persone senza scrupoli che mettono in commercio sostanze tossiche e velenose, in grado di causare malattie e tumori.

Il cantante ci ha tenuto anche a sottolineare come lui non trarrebbe comunque alcun beneficio da una nuova legge simile: