La sera del 7 novembre, durante un concerto londinese di Robbie Williams, si è verificata una sorta di reunion della formazione "quasi classica" dei Take That (diciamo "quasi" perché mancava Jason Orange). In pratica, verso la fine del live di Williams - presso il Troxy - i tre attuali Take That Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen sono saliti sul placo e hanno cantato con il loro ex compare il vecchio classico della boy band "Want You Back For Good".

Non sembra proprio che ci sarà un seguito "ufficiale", per cui prima di pensare a una reunion vera e propria di Williams coi Take That è meglio contare fino a 10 e rassegnarsi ad attendere eventuali - e no troppo verosimili - comunicazioni.

Ecco una serie di fan video che documentano il momento: