La sera di lunedì 7 novembre, a poche ore dal giorno delle elezioni presidenziali negli USA, si sono svolti gli ultimi eventi legati alla campagna elettorale che vede sfidarsi Hillary Clinton e Donald Trump per la massima carica nell'ordinamento del Paese.

Per sostenere la Clinton sono scesi in campo, esibendosi in eventi ad hoc, grossi nomi del calibro del Boss Bruce Springsteen, la wonder girl del pop Lady Gaga, la regina del pop Madonna e il rocker Jon Bon Jovi.

Madonna si è esibita, a sorpresa, a Washington Square Park (New York), offrendo agli astanti una performance acustica. Madge ha proposto le cover di “Imagine” (John Lennon) e “If I Had A Hammer” (Peter, Paul and Mary), oltre alle sue “Rebel Heart” e “Like A Prayer”.

You May Say I'm A Dreamer..........but I'm not the only one! 🇺🇸Vote 🇺🇸 for 🇺🇸H.R.C. 🙏🏻🎉🎉🎉 A video posted by Madonna (@madonna) on Nov 7, 2016 at 9:11pm PST

Il Boss ha suonato un breve set a Philadelphia, nel corso del raduno pro Clinton "Get Out the Vote". La scaletta comprendeva “Thunder Road”, “Long Walk Home” e “Dancing in the Dark”. In “Thunder Road” il rocker ha cambiato le parole della frase finale dicendo:

It's a town full of losers, tonight we’re pulling out of here to win.

Qui è possibile vedere l'intera esibizione:

Sempre all'evento "Get Out the Vote" di Philadelphia ha suonato anche Bon Jovi (ha eseguito "Who Says You Can't Go Home", "Livin' on a Prayer", "Someday I'll Be Saturday Night" e una cover della beatlesiana "Here Comes the Sun" ):

Lady Gaga è stata invece ospite dell'evento in tarda serata tenutosi a Raleigh, North Carolina, dove - dopo un breve discorso - si è unita a Jon Bon Jovi (che nel frattempo si era spostato da Philadelphia) per un duetto su “Living On a Prayer”: