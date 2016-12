Il frontman dei Bad Seeds ha pubblicato in rete il videoclip ufficiale di "Magneto", una delle canzoni contenute all'interno dell'album "Skeleton tree", uscito lo scorso settembre e in parte ispirato alla morte del figlio di Nick Cave, Arthur, precipitato da una scogliera. Il video, girato interamente in bianco e nero, riprende i toni e lo stile dei video delle altre canzoni estratte dal disco, che sono poi quelli del docu-film "One more time with feeling", diretto da Andrew Dominik. Elemento caratteristico della clip sono le luci stroboscopiche - tanto che il video di apre con un disclaimer rivolto agli spettatori affetti da epilessia. Le luci rappresenterebbero il malessere di Nick Cave in seguito alla morte di suo figlio: potete vedere la clip qui sotto.





Nick Cave e i Bad Seeds hanno da poco annunciato i loro primi concerti a supporto di "Skeleton tree" : la tournée prenderà il via il prossimo 13 gennaio a Hobart, in Nuova Zelanda, e in un primo momento terrà impegnata la band in Australia e Nuova Zelanda.